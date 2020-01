Araştırma: Çocukluktaki ilgisizlik ve sevgisizlik beyni küçültüyor

Britanya’daki, King’s College London’da görevli bilim insanlarının araştırması, yaşamlarının ilk yıllarında ilgisizlik, sevgisizlikle karşı karşıya kalan, sıkıntı çeken çocukların beyninin küçüldüğünü ortaya koydu.

Çavuşesku döneminin yetimhanelerinden biri. Fotoğraf: www.adoptioninstitute.org

Ekip, eski Romanya devlet başkanı Nikolay Çavuşesku 1989’da devrildikten sonra, çocukların çok kötü koşullarda bakıldığı ortaya çıkan yetimhanelerde belirli süre geçirdikten sonra evlat edinilen çocukları incelemeye aldı.

Yetimhanelerde iki ila dört yıl vakit geçiren 67 çocukla, daha iyi, sevgi dolu ortamın hakim olduğu ortamlarda vakit geçirdikten ya da direkt aileleriyle yaşadıktan sonra evlat edinilen 21 çocuğun beyni karşılaştırıldı. Yaşamlarının ilk yıllarını Çavuşesku döneminin yetimhanelerinde ilgisiz, sevgisiz geçirenlerin beyinlerinin yüzde 8.6 daha küçük olduğu belirlendi.

Ekibin başındaki Prof. Edmund Sonuga-Barke, “TV’lerdeki görüntüleri hatırlıyorum. O yetimhaneler cehennem deliği gibiydi. Çocukların üstü başı kirliydi, oyuncakları yoktu, çoğu hastaydı, sevgi, sosyallik adına tutunacakları bir şey yoktu. Yataklarına zincirlenmişlerdi” dedi.

Sonuga-Barke, iki grup arasındaki farkı şöyle anlattı: “Sonuçlar gerçekten çarpıcı. Romanya’daki yetimhanelerde kalanların beyinlerinin ortalama yüzde 8.9 daha küçük olduğunu, yetimhanelerde geçirdikleri süre ne kadar uzunsa beyindeki küçülmenin de arttığını gözlemledik.”

Beslenme dışında, sevgi, ilgi gibi çevre unsurlarının da beynin üzerinde somut etkisi olduğunu kanıtlayan bir çalışmaya imza attıklarını söyleyen Prof. Mitul Mehta ise şöyle konuştu: “İki grubun beyinlerinin organizasyon, motivasyon, bilginin işlenmesi ve hafıza gibi işlevlerle ilintili üç bölgesinde yapısal farklar olduğunu tespit ettik. Araştırma, bebekken ve çocukken ilgisiz, sevgisiz büyüyen yetişkinlerdeki IQ düşüklüğüne, neden dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan muzdarip olduğuna açıklık getirebilir.”

Araştırmanın sonuçları Proceedings of the National Academy of Sciences adlı yayın organında yayınlandı.