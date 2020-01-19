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Yaramazlara biraz batar!

Araştırma: Çin’deki yeni virüs 1700 kişiye bulaşmış olabilir

Britanyalı araştırmacılar, Çin’de ortaya çıkan virüsün 1700’den fazla kişiye bulaşmış olabileceğini açıkladı. Çinli yetkililer ise virüsün 45 kişiye bulaştığını duyurmuştu.

Fotoğraf: Reuters

Aralık ayında virüse bağlı solunum rahatsızlığından dolayı iki kişinin öldüğü açıklanmıştı.

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BBC Türkçe’nin haberine göre, virüsün ölümcül Sars virüsü ailesinden olduğu belirtilirken, ilk olarak geçen yıl aralık ayında 11 milyon nüfuslu Wuhan kentinde görülmüştü.

Britanya’nın başkenti Londra’da bulunan Küresel Salgın Hastalıklar Merkezi’nin raporuna göre 12 Ocak tarihine kadar virüsün toplam 1723 kişiye bulaştığı tahmin ediliyor.

Araştırmayı yürütenlerden Neil Ferguson alarma geçmek için henüz erken olduğunu belirtirken, yine de hastalığın insandan insana bulaşma ihtimalinin ciddiye alınması gerektiğine dikkat çekerek; virüsün yalnızca hayvandan insana geçmesinin tek neden olamayacağını söyledi.

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Çin’deki sağlık birimleri, virüsün ilk olarak Wuhan’daki bir balık pazarında ortaya çıktığını açıklamış, pazar 1 Ocak’ta kapatılmıştı.

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