Araştırma: Britanya mutasyonunda ölüm oranı önemli derecede daha yüksek

Britanya’da geçen yıl tespit edilen daha bulaşıcı corona virüsü varyantının yüzde 30 ila yüzde 100 daha ölümcül olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

B.1.1.7 olarak bilinen varyantla enfekte olan kişilerle virüsün diğer tipleriyle enfekte olan kişilerin ölüm oranlarının kıyaslandığı bir araştırmanın sonucunda yeni mutasyonun önemli seviyede daha ölümcül olduğu tespit edildi.

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B.1.1.7 varyantı geçen yıl eylül ayında ilk defa Britanya’da tespit edildi ve şu an Türkiye dahil 100’den fazla ülkede bulunuyor.

B.1.1.7 varyantının genetik diziliminde 23 farklı mutasyon var ve bunların bir kısmı yayılmasını kolaylaştırıyor. Britanya’da bilim insanları bu varyantın, daha önce baskın olan ‘corona’ varyantlarına kıyasla yüzde 40-yüzde 70 arasında daha bulaşıcı olduğunu söylüyor.

British Medical Journal’da bugün yayınlanan araştırmaya göre 54 bin 906 vakadan oluşan örneklem içinde B.1.1.7 varyantı 227 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, diğer varyantlar aynı sayıda vakadan oluşan örneklemde 141 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

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Bu araştırmayı yürütenlerden Exeter Üniversitesi’nden araştırmacı Robert Challen, “Hızla yayıldığı da göz önüne alındığında B.1.1.7 varyantı ciddiye alınması gereken bir tehdit haline geliyor” dedi.