Araştırma: Bir yılda gıda fiyatları yüzde 26.2 arttı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na göre son bir yılda gıda fiyatları yüzde 26.2 arttı.

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Sözcü’den İsmail Akın’ın haberine göre, konfederasyon 77 gıda maddesini baz alarak gıdanın aylık ve yıllık bazdaki fiyat artışını belirledi.

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Buna göre, ağustos ayında gıda harcamaları geçen aya göre yüzde 0.5 oranında arttı.

Ocak-ağustos tarihlerindeki fiyat artışı da yüzde 15.2’yi buldu.

Hangi ürüne ne ödeniyor?

En yoksul yüzde 20’lik kesimin aile bütçesinden gıdaya ayırdığı pay yüzde 28.7’den yüzde 30.7’ye yükseldi.

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En zengin yüzde 20’lik kesimin gıda harcamalarının toplam aile harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 15.4’ten yüzde 15.3’e indi.

Araştırmaya göre her 100 liranın 17.8 lirası pirinç, ekmek, bulgur, buğday unu, makarna ve şehriye gibi ürünlere harcanıyor.

Et ve balık için yapılan harcamalar ise gıda harcamalarının yüzde 19.4’ünü oluşturuyor.

Süt, peynir, tereyağı ve diğer süt ürünleri ile yumurtanın gıda harcamaları içindeki payı ise yüzde 13.9’u buluyor.

Türkiye’de gıda için harcanan her 100 liranın 5.4 lirası tereyağı dışındaki yağlara, 11.5 lirası meyveye, 16.6 lirası sebzeye, 6 lirası şeker, reçel, bal gibi gıda ürünlerine, 3.2 lirası çay ve kahveye, 3.8 lirası alkolsüz içeceklere, 2.3 lirası ise diğer gıda maddelerine ayrılıyor.