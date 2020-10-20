Araştırma: Biberonla beslenen bebekler milyonlarca mikroplastik tüketiyor olabilir

Polipropilen adı verilen plastik türünü içeren bebek biberonlarında mikroplastikler gıdaların içine karışabiliyor. Sıcaklık ile mikroplastiklerin salınımı arasında da güçlü bir ilişki olduğu ortaya çıktı. Daha sıcak sıvıların çok daha fazla plastik salınımına sebep olduğu tespit edildi.

Fotoğraf: Reuters

İrlanda Cumhuriyeti’nin başkenti Dublin’deki Trinity College’da yürütülen araştırmada, polipropilenden yapılan veya polipropilen bazlı aksesuarlar içeren biberonlar arasında mikroplastik salınımının litre başına 1.3 ila 16.2 milyon parçacık arasında değiştiği bulundu.

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Ayrıca, şişelerin 21 günlük bir test süresi boyunca mikroplastik salmaya devam ettiği ve mikroplastik salımının, su sıcaklığı gibi farklı faktörlere göre değiştiği de tespit edildi.

Bunun yanında, bilim insanları, mikroplastiklerin bebek sağlığı üzerindeki etkilerine dair yeterli veri olmadığı konusunda uyardı ve ebeveynleri endişelendirmek istemediklerini söyledi.

Trinity Kimya Okulu’ndan Profesör John Boland, ‘‘Bu sonuçları laboratuvarda gördüğümüzde, sahip olabilecekleri potansiyel etkiyi hemen fark ettik” dedi.

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Boland açıklamalarına şöyle devam etti: ”İstediğimiz son şey, özellikle mikroplastiklerin bebek sağlığı üzerindeki olası sonuçları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımız için, ebeveynleri gereksiz yere korkutmaktır. Bununla birlikte, politikacıları, plastik bebek biberonda mama kullanımı için için mevcut yönergeleri yeniden değerlendirmeye çağırıyoruz. En önemlisi, sterilizasyon ve mama hazırlama ile ilgili uygulamaları değiştirerek mikroplastikleri yutma riskini azaltmanın mümkün olduğunu keşfettik.”

0-1 yaş arasında 1.6 milyon mikroplastik

Çevrimiçi bir gıda sağlığı dergisi olan Nature Food’da yayınlanan çalışmada, yazarlar, bu verileri bebeklerin mikroplastiklere ‘küresel olarak’ nasıl maruz kaldıklarını modellemek için de kullandı.

Maruziyet modellemesinin bölgeye göre değiştiğini, Afrika ve Asya’daki bebeklerin plastiğe maruz kalmada en düşük potansiyele sahip olduğunu, Okyanusya, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki bebeklerin ise plastiklere maruz kalmada en yüksek potansiyele sahip olduğunu buldular.

Araştırmacılar, ortalama olarak, bebeklerin polipropilen bazlı şişelerle beslendiklerinde yaşamlarının ilk 12 ayında günde 1.6 milyon mikroplastik parçacığa maruz kaldığını tahmin etmekle birlikte, bebeklerin daha önce düşünülenden daha yüksek seviyelerde mikroplastiklere maruz kaldığı sonucuna vardı.