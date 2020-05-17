Araştırma: Avrupalı futbol kulüpleri ‘corona’ yüzünden 4-7 milyar avro zarar edecek

Avrupa’daki futbol kulüplerinin, corona virüsü salgını dolayısıyla maddi kayıplarının 2020-2021 sezonu için 4 ile 7 milyar avro arasında olacağı tahmin ediliyor.

Fotoğraf: Reuters

Euronews’un Fransız spor basınında çıkan bir araştırmaya dayandırdığı haberine göre, Avrupalı futbol kulüpleri maçları seyircisiz oynamaya başlasa bile bu yılki kayıp 4 milyar avronun altında olmayacak.

Reklam

Seyirci gelirlerinden mahrum olacak Avrupalı futbol takımlarının, sponsorlarını kaybetmeleri ve yayın haklarından alacakları gelirlerin tehlikeye girmesi, en önemli maddi kayıpların başında gösteriliyor.

İngiliz basınına göre, Covid-19 salgınından Avrupa’da en büyük zararı yüksek bütçeli İngiliz takımları görecek. Buna göre, Manchester United 150 milyon avro, Arsenal 135 milyon avro ile en fazla maddi zarara uğrayacak kulüplerin başında geliyor.

Fransa’da ise profesyonel futbol takımlarının zararının 500 ila 800 milyon avro olacağı tahmin ediliyor.

Reklam

Genelde futbol takımlarına sponsor olan havayolu şirketleri ve otel, restoran zincirlerinin salgın önlemleri çerçevesinde faaliyetlerini askıya almasının kulüplerin gelecek mali kaynak sıkıntısını derinleştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.