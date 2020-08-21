Araştırma: Anne sütünden yapılan buz küpleri virüsün yayılmasına engel olabilir

Hollandalı araştırmacılar ‘corona‘ testi pozitif çıkan kadınların sütünde yeni vakaları önlemek için kullanılabilecek antikorlar buldu.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Amsterdam Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının bu önemli keşfinde, laboratuvar deneylerinde anne sütünde bulunan antikorların corona virüsünün yayılımını önleyecek kadar güçlü olduğu görüldü.

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Bu sonuçlar önleyici bir tedavi yöntemi olarak kullanılabileceği umutlarını artırdı.

Araştırmacılar antikorların pastörizasyon işleminden de zarar görmediğini ortaya koydu.

Buna dayanarak anne sütünün salgınla mücadele için aromalı buz küplerine dönüştürülebileceği sonucuna varıldı.

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Araştırma ekibinden Britt van Keulen şu bilgileri verdi: “Antikorların koruyucu bir tabaka yaratması için mümkün olduğu kadar uzun süre mukus zarıyla temas halinde olmasını istiyoruz. Sütün içilmesi halinde bu antikorlar hızla kaybolur. Bu nedenle buz küpleri formu vererek daha uzun sürede tüketilmesini böylece mukus zarıyla daha uzun süre temasta kalarak söz konusu tabakanın oluşmasını hedefliyoruz.”

Araştırma için 30 kadının sütünden alınan numuneler kullanıldı.

Bilim insanları şimdi emziren kadınlarda antikorların ne kadara yaygın olduğunu araştırmak için çağrıda bulunarak 1000 anneyi daha çalışmalarına dahil etmek istiyor.

Bu yöntemin özellikle risk grubundaki belli yaş üstündeki bireyleri korumak için kullanılabileceği belirtildi.