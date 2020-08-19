Araştırma: Akıllı telefon içkinin fazla kaçırıldığını tespit edebilir

Pittsburgh Üniversitesi’nin araştırması akıllı telefonların, kullanıcıların içkiyi fazla kaçırdığını tespit edebileceğini gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

ABD’deki üniversitenin araştırmacıları kişinin yasal araba kullanma limitinin üzerinde içki içip içmediği belirlemek için akıllı telefonlardaki sensörleri kullandı.

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Telefonlar kişinin yalnızca 10 adımlık yürüyüşünden, yüzde 90 doğruluk oranıya limitin üzerinde olup olmadığını tespit etti.

Bilim insanları bu keşiflerinin kişiyi içkiliyken araç kullanmaması konusunda uyarması bir alarm sistemine dönüştürülmesini umuyor.

Araştımacılardan Brian Suffoletto “Gittiğimiz her yere taşıdığımız bu güçlü sensörleri halk sağlığına hizmet etmesi için nasıl kullanabileceğimizi öğrenmeliyiz” dedi.

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Çalışmada yaşları 21 ile 43 arasında değişen 22 katılımcıya içkili araç kullanma limitine ulaşana kadar saat başı votka ve lime suyu içirildi.

Sırtlarına akıllı telefon takılan katılımcılardan her iki saatte bir düz bir çizgide 10 adım atıp geri dönmesi istendi.

Araştırmacılar telefonların gösterdiği yürüyüş şeklindeki değişiklere bakarak limitin üzerinde içki içenleri yüzde 90 doğruluk oranıyla tespit etti.

Üniversitede yakın bir arkadaşını içkili araç kullanımı kaynaklı bir kazada kaybeden Dr. Suffolett son 10 yılını aşırı içki tüketiminin neden olduğu yaralanama ve can kayıplarını önlemekle ilgili çalışmalarla geçirdiğini söyledi.

Küçük bir araştırma olmakla birlikte bilim insanları bu çalışmalarının daha kapsamlı araştırmalar için temel oluşturacağını umuyor.

Suffoletto çalışmanın potansiyel geleceğiyle ilgili şunları söyledi: “Beş yıl içinde insanların dışarıda içki tüketirken riskli seviyelere geldiğinde bir uyarı aldıkları ve onları araba kullanmak, kavgaya karışmak veya korunmasız cinsel ilişkiye girmek gibi riskli olaylar karışmaktan koruyabileceğini umuyorum.”

Araştırmayı yorumlayan Manchester Üniversitesi’nden siber güvenlik uzmanı Prof. Daniel Dresler ise daha geniş kullanımda bu verinin nasıl ve ne amaçla kullanıldığının önemli olduğuna dikkat çekerek şu önerilerde bulundu: “Arabanızı kullanmayı engelleyen bir tür sabitleyici alete bağlanabilir ya da bir arkadaşınıza veya yetkililer araba kullanmamanız gerektiği uyarısı yollayabilir.”