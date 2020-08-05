Araştırma: 100 kişiden 93’ü kalabalık ortamda bulunmaktan endişeleniyor

Yeni araştırmaya göre her 100 kişiden 93’ü, kalabalık ortamlarda bulunmaktan endişe ediyor.

İstanbul’daki Eminönü semtinde Kurban Bayramı tatilinde Adalar’a gitmek isteyenler yoğunluk oluşturmuştu. (Fotoğraf: DHA)

Ipsos, 21-27 Temmuz tarihlerinde 800 kişiyle görüşerek hazırladığı yeni araştırmasını yayınladı.

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Buna göre, katılımcıların yüzde 74’ü Covid-19 salgınının ülkelerin birlikte mücadelesiyle aşılacağını düşünüyor.

Yüzde 15 ise ülkenin kendi gücünün salgını yenmede yeterli olduğunu savunuyor.

Diğerleri ise fikrinin olmadığını söyledi.

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Sağlık çalışanlarına güven tam

Her 100 kişiden 94’ü, sağlık çalışanlarının işlerini iyi yaptığını düşünüyor. Bu oran, 24-28 Nisan tarihlerinde yüzde 99’a ulaşmıştı.

Kalabalıktan korkuyoruz

Katılımcıların yüzde 70’i çevrelerinden birine Covid-19 tanısı konduğunu, diğerleri ise çevrelerinde vaka olmadığını dile getirdi.

Kalabalık ortamlarda bulunmaktan endişe edenlerin oranı yüzde 93. Endişesi olmayanların oranı ise yüzde 7.

Ayrıca, ailesi ve yakın çevresinin tedbirlere özen göstermemesi nedeniyle yüzde 75’lik kesim endişe ediyor.