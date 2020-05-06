Araştırma: 10 kişiden dördüne göre hükümetin ‘corona’ politikası başarılı

Kadir Has Üniversitesi’nin ‘Covid-19 Kamuoyu Algıları Araştırması’na katılanların yüzde 41.3’ü salgının ortaya çıkış nedeninin ‘Çinlilerin gıda ve beslenme anlayışı’ olduğunu söyledi. Yüzde 18.4’ü ise ‘biyolojik silah’ olduğunu düşünüyor. 10 kişiden yedisi virüsten endişe duyuyor.

Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda, Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Prof. Dr. Sinem A. Açıkmeşe, Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu ve gazeteci Soli Özel’in katkısıyla hazırlanan çalışmanın saha araştırması, 3-17 Nisan tarihlerinde Türkiye nüfus yapısını temsil eden 26 ilde 18 yaş üstü 1000 kişiyle çevrimiçi (online) video görüşmeleriyle gerçekleştirildi.

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Yüzde 20 ‘biyolojik silah’ dedi

Araştırmaya göre 10 kişiden dördü virüsün ortaya çıkma sebebinin ‘Çinlilerin gıda ve beslenme anlayışı’ olduğunu, yüzde 18.4’ü ‘biyolojik silah olarak üretilmiş olması’, biri ise ‘dünyadaki genel ahlaksızlık’ olduğunu söyledi. ‘Takdiri ilahi’ diyenlerin oranı yüzde 4.5 olurken, ‘kıyametin yaklaşmış olması’ diyenlerin oranı yüzde 2.5.

Virüsün ortaya çıkma sebebinin ‘biyolojik silah olarak üretilmiş olması’ olduğunu söyleyenler ağırlıkla 18-34 yaş aralığında yer alırken, ‘dünyadaki genel ahlaksızlık’ diyenler çoğunlukla 55 yaş üstü.

Yüzde 70 virüsten endişeli

Corona virüsünden endişeli olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 73.3 olurken, endişeli olmayanların oranı yüzde 7.6. ‘Ne endişeliyim ne endişeli değilim’ diyenlerin oranı ise yüzde 19.1. Kadınlar, erkeklerden daha endişeli.

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Akdeniz bölgesinde endişe oranı yüzde 90.9’a çıkarken, Marmara bölgesi yüzde 68.1’le en az endişe eden bölge oldu.

Marmara riski düşük görüyor

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 30.3’ü virüse yakalanma olasılığını yüksek görürken, yüzde 22.1 düşük görüyor. Geri kalan katılımcılar ise olasılığı yarı yarıya görüyor.

Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgesi olasılığın en yüksek olduğunu düşünenleri barındırırken, Marmara bölgesi 22.6 ile en düşük bölge.

En az yapılan şey ‘işe gitmemek’

Virüsten korunmak için en ağırlıklı yapılan şey yüzde 96’yla ‘sık sık ellerimi sabunla yıkıyorum’ olurken, ‘mecbur kalmadıkça evden çıkmamaya dikkat ediyorum’ ikinci sırada, ‘bir tanıdığımla karşılaşınca tokalaşmıyorum/öpmüyorum’ üçüncü sırada. Son sırada ise yüzde 78.7’yle ‘işe gitmiyorum’ seçeneği var.

‘Aile ve akrabalarımla görüşmüyorum’, ‘Evden çıkmıyorum’, ve ‘Dışarı çıktığımda eldiven kullanıyorum’ diyenlerin oranı ise ortalamanın atında.

Hükümeti başarılı bulanlar yarı yarıya

10 katılımcıdan dördü hükümetin corona politikalarını ‘başarılı’ bulurken, ‘başarısız’ diyenlerin oranı yüzde 30.6. Başarılı veya başarısız bulmayanların oranı ise yüzde 29.5.

Başta Doğu Anadolu olmak üzere Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde başarılı bulanların oranı yüzde 50’den fazla olurken; diğer bölgelerde çoğunluk başarılı bulmuyor. Marmara bölgesinde başarılı bulanların oranı yüzde 28.2.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ücretsiz maske ve kolonya dağıttığı 65 yaş ve üstünde hükümeti başarılı bulanların oranı yüzde 43.8’le en yüksek grup olurken, 18-20 yaş arasında başarılı bulma oranı yüzde 35.9.

MHP’liler başarılı buluyor

AKP seçmeninin yüzde 55.4’ü hükümetin corona politikalarını başarılı bulurken, yüzde 18.4’ü başarısız buluyor. Yüzde 26.1’i ise ne başarılı buluyor ne de başarısız. MHP seçmeni hükümeti yüzde 52.1 oranında başarılı bulurken, yüzde 15.7’yle en az başarısız bulan seçmen grubu.

CHP seçmeninin yüzde 23’ü başarılı bulurken, yüzde 44.4’ü başarısız buluyor. HDP seçmeninin yüzde 21’i hükümeti başarılı bulurken, İYİ Parti’de bu oran yüzde 30.6.

Kendini muhafazakâr/dindar/siyasal İslamcı olarak tanımlayan katılımcılar yüzde 49.9’la hükümeti en başarılı bulan kesim olurken, miliyetçiler yüzde 47’yle ikinci sırada. Sosyalistler ise yüzde 17.9’la son sırada.

Corona ile mücadele kapsamında hükümetin aldığı önlemlerde en çok destekleneni yüzde 89.5’le ‘okulların kapanması’ olurken, onu yüzde 88.5’le ’65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanması’ izledi. En az destek gören önlem ise yüzde 84.6 ile ‘tüm ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi’ oldu.