Araştırma: 10 kişiden altısı vizyon filmi için sinemayı tercih ediyor

Araştırma şirketi DORinsight’ın anketine göre izleyiciler yeni çıkan film için sinemayı tercih ediyor.

Fotoğraf: Reuters

Şirketin 1-4 Mart tarihlerinde internet üzerinden yaptığı Sinema ve Online Dizi/Film Platformları Araştırması’na 5 bin 313 kişi katıldı.

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Buna göre anketi cevaplayanların yüzde 76’sı internetten dizi ya da film seyrettiğini dile getirdi.

Dizi/film seyredenlerin yüzde 71’i Netflix’e aboneyken yüzde 36’sı Puhu TV, yüzde 22’si BluTV, yüzde 9’u da Apple TV’ye abone.

Katılımcıların yüzde 35’i bu platformlara ayda 21-30 lira, yüzde 33’ü 31 lira ve üzeri, yüzde 28’i 11-20 lira, yüzde 4’ü de 10 liraya kadar para ödüyor.

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Katılımcıların yüzde 44’ü ayda bir kez sinemaya gittiğini belirtirken yüzde 24’ü iki, yüzde 6’sı üç, yüzde 4’ü de dört kez gittiğini söyledi. Katılımcıların yüzde 22’si ise hiç sinemaya gitmemiş.

Katılımcıların yüzde 60’ı vizyondaki filmleri sinemada, yüzde 40’ı da evde film platformalarında seyretmek istediğini kaydetti.

Katılımcıların yüzde 53’ü internetteki platformaların sinema sektörünü bitireceğini düşünmüyor.