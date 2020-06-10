‘2009’daki teklif araştırılsın’ sözlerine suç duyurusu: Başbuğ ifadeye çağrıldı

Ankara başsavcılığı, eski Genelkurmay başkanı İlker Başbuğ’u ifadeye çağırdı.

Fotoğraf: DHA

Başbuğ, şubat ayında katıldığı bir televizyon programında, 26 Haziran 2009’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ‘askeri şahıslar askeri mahalde işlediği suçlar da dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanacak’ şeklindeki yasa teklifinin altında imzası bulunan AKP’li milletvekillerinin araştırılmasını istemişti. Başbuğ konuşmasında ayrıca “Kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın. FETÖ’nün siyasi ayağı yok dersek gerçek inkar olur” ifadelerini kullanmıştı.

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Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre 2009’daki yasa teklifinin altında imzası bulunan AKP milletvekilleri Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Mehmet Ceylan, Ahmet Müfit Doğan ve Yahya Doğan, 7 Şubat tarihinde avukatları aracılığıyla Ankara başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

Altı isim Başbuğ’un ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ iddiasıyla soruşturulmasını istedi.

Başvuruyu dikkate alan savcılık, RTÜK’ten program kayıtlarını isteyerek bilirkişi aracılığıyla deşifresini yaptırdı. Ankara başsavcılığı daha sonra İstanbul başsavcılığına, Başbuğ’un şüpheli olarak ifadesinin alınması için talimat yazısı gönderdi.