Ticari anlaşmazlık: Aras Kargo’ya kayyım atandı

Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Evrim Aras’ın başvurusu üzerine şirkete kayyım atandı.

Atama İstanbul Anadolu 5’inci Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yapıldı.

DHA’nın haberine göre Aras Kargo dünya markası olma hedefiyle 2013 yılında ortak olduğu Austrian Post ile anlaşmazlığa düştü.

Şirketin aynı zamanda A grubu hissedarı Aras, anlaşmazlık neticesinde altı aydır yönetim kurulunun faal olarak görev yapamaması ve bu durumun şirketin günlük faaliyetlerini, özellikle kritik önem taşıyan yatırım süreçlerini ve bir Türk markası olan Aras Kargo’nun vizyonunu olumsuz etkilemeye başladığını belirterek konuyu yargıya taşıdı.

İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi de bugün davayı karar bağlayarak İleri Akıncı’yı Aras Kargo’ya ticari kayyım olarak atadı.