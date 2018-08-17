Arapların gündemi Türkiye ve Katar: Emirin tek arzusu korunmak

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamid el Sani’nin döviz kurlarının yükselmesine bağlı olarak ekonomik çalkantı yaşayan Türkiye’ye 15 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklaması, Arap medyasının en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre 15 milyar dolarlık yatırım, Katar’da devlet kontrolünde yayınlanan gazetelerin de birinci sayfalarındaydı.

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Al Watan gazetesi başyazısında “Katar Türk halkına desteğini sözde bırakmadı, eyleme döktü. Bu önemli inisiyatif, Doha ve Ankara’nın her koşuldaki somut dayanışmasını ve birbirlerine karşılıklı bağımlılığını gösteriyor” dedi.

Al Sharq’a yazan Sadık Muhammed al Amari de şöyle dedi: “Katar ve Türkiye’nin ittifakı tüm engelleri aşıyor. Yardım paketi Katar’ın kararının bağımsızlığını ve gücünü hiçbir şüpheye yer bırakmadan gösteriyor.”

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BAE basını kızgın

Türkiye ile bir süredir diplomatik sorunlar yaşayan Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yayınlanan Al İttihad’ın haberinde ise Katar’ın Türkiye’ye 15 milyar dolarlık yatırımının ‘ABD ile doğrudan karşı karşıya gelme’ anlamına geleceği değerlendirmesi yapıldı. Gazetenin yazarı Ahmed Shaban, “Her zaman olduğu gibi Katar rejimi halkının parasını savuruyor” yorumunu yaptı.

BAE merkezli ‘Sky News Arabia’ de Türkiye ve Katar’ı ‘izole partnerler’ diye niteledi.

Londra merkezli yayın yapan Rai al Youm internet sitesi başyazısında şu ifadeleri kullandı: “Katar iki yıldır Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır’ın boykotuna uğrarken yanında olan Türkiye’ye böylesi kritik bir dönemde şükranını gösterdi. Fakat bu hamle ABD Başkanı Donald Trump’a ve Türk ekonomisine zarar verme planına karşı çıktığı için gerçek riskler içerebilir.”

‘Katar Türk medyasına boyun eğdi’

Suudi Arabistan gazetesi Al Eqtisadiya, 15 milyar dolarlık yatırım öncesi Türkiye’de AKP yanlısı bazı gazetelerin Katar’ın Türkiye’yi yalnız bıraktığı yönünde yaptığı yayınlara dikkat çekerek şöyle yazdı: “Doha Ankara’nın eleştirilerine boyun eğmek zorunda kaldı. Dört ülkenin boykotu sonucu büyük ekonomik zarara uğrayarak felaket bir kriz yaşayan Katar, Türk medyasındaki eleştirilere boyun eğdi ve Türkiye’ye yatırım yardımında bulunmaya karar verdi.”

‘Emirin tek arzusu korunmak’

Mısır’ın liberal gazetelerinden Al Wafad’a yazan Magdy Sarhan, Katar’a, ‘ABD ile yaşadığı krizde Erdoğan rejimine utanmadan yardım yaptığı’ eleştirisini yöneltti. Sarhan, Katar emirinin tek arzusunun Türkiye tarafından korunmak olduğunu savundu.

Arap sosyal medyasında da gündem

Sosyal medyadaki Arapça yorumlarda ise bazı kullanıcılar Katar’ın Türkiye’ye ‘itaat ettiğini’ söylerken bazıları da iki ülkenin ‘kardeşçe’ ilişkilerini kutladı. Arapça “Temim Erdoğan’a itaat etti” ve “Katar’la Türkiye yakınlaşıyor” etiketleri Twitter’da sıklıkla kullanıldı. İlk etiketle 8 bin, ikincisiyle 20 bin civarında paylaşım yapıldı.

Deutsche Welle Arapça’nın yayınına katılan Muhammed Zahid Gül’ün Ankara’nın Katar’ın işgalini engellediğini ve şimdi bu borcun ödenmesini istediğini söylediği video da sosyal medyada sıklıkla paylaşıldı.

2017’deki Körfez ülkeleriyle Katar arasındaki siyasi krizin başlamasının ardından Twitter’da Katar hükümetine karşı sızdırılan belgelerin yayınlandığı ‘QatariLeaks’ hesabı da “Katar ve tahakküm fantezisi… Kardeşlerine ihanet edip kendini Türkiye ve İran’ın kollarına attı” paylaşımında bulundu. Bunun karşısında çok sayıda Katarlı da liderlerine desteklerini açıklayan, Türkiye ile iyi ilişkilerinin ve söz konusu yatırımın ülkenin diplomatik gücünü gösterdiğini yazdı.