Araplar ve Türkmenler boykot etti: IKBY bayrağı Kerkük’te kamu binalarına asıldı

Tartışmalı kent Kerkük’te Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı resmi binalara asılmaya başlandı. Araplar ve Türkmenler tepkili.

Musul Valisi Necmeddin Kerim, geçen hafta kamu kurumlarında Arapça’nın yanı sıra Kürtçe’nin de resmi yazışma dili olarak kullanılması talimatını vermiş, kurala uymayanlara ise idari ceza uygulanacağını bildirmişti.

Kerim ayrıca il meclisine yazdığı 14 Mart tarihli yazıda da kamu kurumlarına IKBY bayrağı asılmasını talep etmişti.

Araplar ve Türkmenler boykot etti

Kerkük İl Meclisi’nde yapılan toplantıda, IKBY bayrağının Irak bayrağıyla birlikte resmi kurumlara asılması talebi, Kürt grupların oyuyla kabul edildi.

Türkmenlerin ve Arapların boykot ettiği toplantıya, IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin Kürdistan Demokratik Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden (KYB) 23 üye ile Arap grubundan bir kişi katıldı.

Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebwar Talabani, Arap grubunun gerekçe göstermeden toplantıya katılmadığını bildirdi.

Kabulün ardından Kürt gruplar IKBY bayrağını meclis kürsüsüne çıkararak gövde gösterisi yaptı.

Barzani’ye yakın Rudaw’ın aktardığına göre KYB üyesi Kerkük Valisi Necmeddin Kerim, oy çokluğuyla alınan kararın ‘Araplara ve Türkmenlere zarar vermeyeceğini’ savundu.

‘Ulusal birliğe aykırı’

AA’nın aktardığına göre Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi, kararı ‘Kerkük’teki ulusal birliğe aykırı bulduklarını’ söylerken, “Kentteki bileşenler arasındaki anlaşma ve dayanışma ruhuyla çelişiyor” dedi.

Nuceyfi, kentteki çok uluslu yapıya dikkati çekti: “Tek bir grubun veya partinin iradesinin empoze edilmesi ve diğerlerinin kent yönetimindeki iradesi ve hakkının üstüne çıkılması kabul edilemez.”

‘Yasal değil’

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, IKBY bayrağının resmi binalara asılmasının yasal olmadığını söyledi.

Bu kararın ‘kardeşliğin arasına fitne sokacağı’ndan bahseden Salihi, “Kürdistan bayrağının zorla hükümet binalarına asılması yasal değildir. Burada kargaşaya yol açacaktır. Bir taraftan DEAŞ bir taraftan da Vali Necmeddin Kerim, Türkmen coğrafyası üzerinde oyunlar oynuyor” diye konuştu.

Türkiye ‘endişeyle karşıladı’

Dışişleri Bakanlığı, kararı doğru bulmadıklarını ve ‘endişeyle karşıladıklarını’ bildirdi.

“Kararı doğrudan Kerkük’ün ihtilaflı statüsüyle ilgili ve Irak anayasasına aykırı tek taraflı bir tasarruf olarak değerlendiriyoruz” diyen bakanlık, tek taraflı adımlarda ısrarcı olmanın ‘diyalog ve anayasal süreçlere bağlılık kavramlarına zarar vereceğini’ kaydetti.

Tartışmalı kent

Irak Anayasası’nın 140’ıncı maddesine göre Kerkük kenti ihtilaflı.

Kentten zorla göç ettirilenlerin geri dönmesi ve nüfus sayımının ardından, kentin Bağdat’taki merkezi hükümete mi yoksa IKBY’ye mi bağlacağının belirlenmesi öngörülüyordu.

Ancak şimdiye dek bu gerçekleşmiş değil. Kentteki Türkmenler kentin özel bir statüye sahip olmasını istiyor.