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Yaramazlara biraz batar!

Araplar seçim sonrası taksitleri ödememiş: Mudurnu’daki Burj Al Babas iflas etti

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde mimarisi nedeniyle eleştiri konusu olan Burj Al Babas adlı konutları yapan firma resmen iflas etti. Müteahhit firma Dubai, Bahreyn, Kuveyt gibi ülkelerden alıcıların 24 Haziran seçimleri sonrası taksit ödemeyi durdurması nedeniyle bu noktaya gelindiğini açıkladı.

Burj El Abbas konutları.

Sarot Group bünyesindeki ‘Burj Al Babas Termal Turizm Pazarlama İnşaat Taahhüt Limited Şirketi’ geçen haziranda konkordato ilan etmiş, üç ay mühlet verilen şirkete komiser heyeti atanmıştı.

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Sözcü’den İsmail Şahin’in haberine göre  İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, komiser heyetinin gönderdiği raporu dikkate alarak konkordatonun başarıya ulaşma şansının olmadığı değerlendirmesini yaptı ve iflas kararı verdi.

Şirket temyize gidiyor

Sarot Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen ise iflas kararını temyize götüreceklerini söyledi.

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Şirketin taşeron firmalara yaklaşık 40 milyon lira borcu olduğunu açıklayan Yerdelen 24 Haziran’da yapılan yerel seçimleri işaret ederek Körfez ülkelerindeki müşterilerinin taksitlerini ödemediğini savundu: “732 villa, AVM, otel ve iki kongre merkezinin yer aldığı projede yabancı yatırımcılara 350 mülk sattık. Ancak seçimden sonra Dubai, Bahreyn, Kuveyt gibi ülkelerden alıcılar taksit ödemelerini yapmamaya başladı. Art niyetli olsak kaçar giderdik. İflas kararını kaldırıp, yapımı başlayan 587 villanın inşaatını tamamlayacağız.”

Şirketin Mudurnu’daki projesi 750 bin metrekare arazi üzerinde 200 milyon dolar yatırımla hayata geçirilmişti. 732 villa, AVM, otel ve iki kongre merkezinin yer aldığı projede dövizle satışı yapılan villaların fiyatı 370 bin dolar (yaklaşık iki milyon lira) ile 530 bin dolar (yaklaşık üç milyon lira) arasında değişiyor. Devre mülk olarak da kullanılabilen yapıların içinde termal havuz ve sauna bulunuyor.

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