Araplar Ordu’da 40’tan fazla fındık bahçesi satın aldı

Ordu Emlak Müşavirleri Derneği, kentte 150’nin üzerinde gayrimenkul satın alan Arapların 40’tan fazla da fındık bahçesi aldığını açıkladı.

Karadeniz Bölgesi’ne Orta Doğu, Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinden giden Arap turistlerin sayısı bir yılda 100 bine ulaştı. Kentin turizm potansiyelini yükselten turistler, ziyaret ettikleri bölgelerden de gayrimenkul ve arsa yatırımlarına yöneliyor.

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Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce şunları söyledi: “Arapların bize ilgi göstermesinin sebebi, onlar için bizim bölgemiz bir potansiyel. Bizim bir yanımızda alabildiğine mavi deniz, diğer tarafında olabildiğine yeşillik. Bu nedenle de bizim bölgemize yatırım yapıyorlar. Gün geçtikçe Arapların yatırımları daha da hız kazanıyor.”

Arapların özellikle Ünye ve Fatsa ilçelerinde gayrimenkul aldığını belirten Yüce şöyle devam etti: “Bunların içerisinde konut var, fındık bahçesi alan Araplar var; önümüzdeki dönemde ilimiz daha güzel tanıtılırsa Araplar ve dış yatırımcılar daha fazla gelecek. Fndık bahçesi de satın aldılar.”