Arap Birliği’nin ardından İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan da Trump’ın ‘Ortadoğu Barış Planı’na ret

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Ortadoğu Barış Planı‘nı görüşmek için Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde toplantı düzenleyerek, ‘barış planı’nı reddettiklerini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı ve ‘Yüzyılın Planı’ adını verdiği ‘Ortadoğu Barış Planı‘ Kudüs’ün tamamının İsrail’de kalmasını öngörüyor.

Reklam

Arap Birliği’nin, Trump’ın planının adil bir barışa yol açmayacağını belirterek planı reddettiğini duyurmasından iki gün sonra Cidde’de bir araya gelen İİT de bu planı reddettiğini açıkladı.

Reuters’ın haberine göre, toplantı sonrası yapılan açıklamada tüm üye devletler bu plana katılmamaya veya bu planın uygulanmasıyla ilgili ABD yönetimiyle hiçbir biçimde işbirliği yapmamaya çağırılıyor.