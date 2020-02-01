Arap Birliği’nden, Trump’ın ‘barış planı’na ret: Filistin, İsrail ve ABD’yle ilişkileri kesti

Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın 28 Ocak’ta açıkladığı ‘Ortadoğu barış planı’nı reddetti.

Arap Birliği’nin Kahire’deki toplantısı. Fotoğraflar: Reuters

BBC Türkçe ve Reuters’in haberlerine göre, Mısır’ın başkenti Kahire’de toplanan Arap Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, söz konusu planın adil bir barış anlaşmasına yol açmayacağını açıkladı.

Reklam

Arap Birliği’nden yapılan açıklamada, örgütün planın uygulanması için ABD’yle işbirliği yapmayacağı, İsrail’in de anlaşmayı güç kullanarak tek taraflı uygulamaması gerektiği vurgulandı.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas da planı reddederek ABD’nin artık kendileri için dost bir ülke olmadığını söylemiş, “Tarihe Kudüs’ü satan veya ondan vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim” demişti.

Mahmud Abbas, Arap Birliği toplantısında yaptığı açıklamada.

Öte yandan Filistin Yönetimi, ABD ve İsrail ile ‘güvenlik’ de dahil olmak üzere bütün ilişkileri kestiklerini açıkladı.

Reklam

Filistin Yönetimi Başkanı Abbas, Arap Birliği toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ilişkilerin kesildiğini, İsrail tarafına bildirdiklerini söyleyerek, “Onlarla ve ABD ile güvenlik bağlantıları dahil hiçbir ilişki olmayacak” dedi.