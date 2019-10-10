Arap Birliği, Suriye operasyonuyla ilgili acil durum toplantısı yapacak

Fransa, Kanada, Kuveyt, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Bahreyn, Türkiye’nin Suriye’deki askeri harekatını kınarken, Arap Birliği, Mısır’ın talebiyle Türkiye’nin Suriye operasyonu konusunda acil durum toplantısı yapacağını belirtti.

Fotoğraf: DHA

Mısır Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında saldırının ‘kardeş Arap devletinin egemenliğine apaçık ve kabul edilemez bir saldırı’ olduğunu ifade ederek, ‘Türkiye’nin Suriye’ye yönelik saldırganlığını en sert şekilde kınadı.’

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Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bassam Rady, “Türkiye’nin saldırısı … uluslararası barışı ve güvenliği tehdit eden ve bölgedeki kriz durumunu kötüleştiren tehlikeli bir gelişmeyi temsil ediyor” dedi.

Mısır, Irak ve Suudi Arabistan da dahil olmak üzere 22 ülkeyi kapsayan Arap Birliği, Suriye topraklarında ‘Türk saldırısını ele almak’ için cumartesi günü bakanlar düzeyinde toplantı olacağını söyledi.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zaki ise “Bu, birliğin bir Arap üye devletinin egemenliğine yönelik kabul edilemez bir saldırı” dedi.

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Reuters ajansına konuşan Suudi Arabistan dışişleri kaynağı da Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye’deki harekatını kınadı.

Kaynak, Suudi Arabistan’ın harekata ilişkin endişelerini dile getirdi, bölgesel güvenlik ve barış için bir tehdit olarak nitelendirdi.

Irak, BAE, Bahreyn ve Kuveyt de Türkiye’nin Suriye’deki askeri harekatını kınadı.

Fransa ve Kanada’dan açıklamalar

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, kuzeydoğu Suriye’deki tek taraflı Türk ve Suriye operasyonlarını kınadığını söyledi.

Le Drian Twitter’da “(Bu) İŞID karşıtı koalisyonunun güvenlik ve insani çabalarını tehlikeye atıyor ve Avrupalıların güvenliği için risk teşkil ediyor. Sona ermek zorunda” diye açıklama yaptı.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland da Twitter’da “Kanada Türkiye’nin Suriye’ye yaptığı askeri saldırıyı şiddetle kınıyor … tüm tarafları sivilleri korumaya ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstermeye çağırıyoruz” dedi.