Arap Birliği olağanüstü toplantısında İran’a karşı ortak cephe çağrısı

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Suudi Arabistan ve Sünni Arap ülkelerinin dışişleri bakanları, dün Kahire’de düzenlenen olağanüstü toplantıda İran ve Lübnan’daki müttefiki Hizbullah’ı eleştirerek, İran’ın bölgedeki nüfuzuna karşı koymak için ortak cephe oluşturulması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan’ın talebiyle yapılan toplantı, İran’ın Ortadoğu’ya müdahalelerine karşı koyma yöntemleri ele almak için yapıldı.

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Birbirlerine düşman olan ve nüfuz sahalarının genişlemesini durdurmaya çalışan Suudi Arabistan ve İran arasındaki gerilim son haftalarda artmaya başladı. İki ülkede son haftalarda tırmanan Yemen’deki iç savaşta ve başbakanın iki hafta önce istifa ettiği Lübnan’da farklı güçleri destekliyor.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 4 Kasım’da Suudi Arabistan gezisi sırasında İran ve Hizbullah’ı ihtilaf yaratmak ile suçlayarak görevinden istifa etti.

Ancak Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Riyad’ı Hariri’yi rehin almak ve zorla istifa ettirmekle suçladı. Suudi Arabistan ve Hariri bu suçlamayı reddetti.

İran’ın güçlü bir müttefiki olan Hizbullah, Lübnan hükümetinde yer aldığı gibi Suriye’deki iç savaşta rol alan askeri bir güce de sahip.

Suudi Arabistan ayrıca Hizbullah’ı, Yemen’den başkent Riyad’a bu ay içinde yapılan füze saldırısından sorumlu tutuyor. İran Yemen’de savaşan taraflardan Husilere silah sevk ettiği iddiasını reddediyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Jubeir, toplantıda “Suudi Arabistan krallığı seyirci kalmayacak, güvenliğini savunmakta tereddüt etmeyecektir… Birlik olmalıyız” dedi.

Toplantı sonrası yayımlanan bidiride Arap ülkeleri Hizbullah’ı, ‘terörü ve Arap ülkelerindeki aşırı gruplara gelişmiş silah ve balistik füzelerle destek vermek’le suçladı.

Bildiride Tahran’ın Yemen’deki milislere silah sağladığı iddiasına ilişkin ayrıntılı bilgilerin Arap ülkeleri tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne gönderileceği belirtildi.

Daha önce, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran’ın Yemen’deki milislere roket sağlamasının ‘doğrudan askeri saldırı’ olduğunu belirtip bunun ‘savaş nedeni sayılabileceğini’ ifade etmişti.

Suudi ordusu konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda başkent Riyad’a doğru Yemen’den fırlatılan bir füzeyi havada imha ettiklerini açıklamıştı.

İran füze saldırısının arkasında bulunduğu iddiasını yalanlarken, Suudi Arabistan ve ABD’nin Tahran’a yönelik kınamalarını ‘yıkıcı ve provokatif’ ve ‘iftira’ olarak nitelemişti.

Bin Selman’ın İran’la ilgili açıklaması, gün içinde ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine verdiği destekten sonra gelmişti.

Trump’ın veliaht prense verdiği desteğin, Suudi Arabistan’ın müstakbel liderinin İran’la daha etkin mücadele edilmesi vizyonunu paylaşmasından kaynaklandığı düşünülüyor.