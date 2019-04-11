Sudan’da darbe: El Beşir istifa etti, kurmayları tutuklu

Sudan’da Devlet Başkanı Ömer el Beşir’e karşı düzenlenen gösterilerde kan akmasının ardından ordu birlikleri başkent Hartum’da devlet televizyonunu kuşattı. Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’in istifa ettiği bildirildi.

Hartum’daki gösteriler. Fotoğraf: Reuters

Sudan’da 19 Aralık’tan bu yana hayat pahalılığı nedeniyle hükümete yönelik devam eden protestolar önceki gün şiddetlenmişti. Hafta sonu güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda beşi asker 21 kişinin ölmesinin ardından ülkede kargaşa baş göstermesinden endişe ediliyordu.

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Ömer El Beşir. Fotoğraf: Reuters

Son haberlere göre ordu bu sabah devlet televizyonu binasını kuşattı ve bazı askerler içeriye girdi.

Sudan devlet televizyonu, ordunun önemli bir açıklama yapacağını bildirdi.

Bölgeden geniş haber alma kaynakları bulunan Arap televizyon kanalları ve internet siteleri, el Beşir’in istifa ettiğini öne sürüyor. Ülkeyi yönetmek için askerlerin koordinasyonuyla ‘geçiş konseyi’ oluşturulduğu bildiriliyor.

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İktidardaki Ulusal Kongre Partisi’nin 100’den fazla yöneticinin tutuklandığı da haberler arasında.