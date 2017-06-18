Arap basını: Suudi Arabistan, Türkiye’nin üs kurma teklifini reddetti

Suudi Arabistan basını, Kral Selman’ın Türkiye’nin ülkede askeri üs kurmasına izin vermediğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki kriz hakkında cuma günü açıklama yaparak, Katar’dakine benzer bir askeri üssün Suudi Arabistan’da da kurulmasını teklif etmişti.

Askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde Suudi Arabistan’ın teklifi reddettiği belirtildi.

AFP’ye konuşan bir Suudi yetkili, ülkelerinde Türkiye’ye ait bir askeri üsse ihtiyaç olmadığını ve bu sebeple bunun hoş karşılanmayacağını açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesi, Katar’la IŞİD, El Kaide ve Müslüman Kardeşler’e destek olduğu gerekçesiyle ilişkilerini kesip ulaşım ablukası başlatmış, kervana bazı Afrika ülkeleri de katılmıştı.