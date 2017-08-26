Aranmasına rağmen: Adil Öksüz Türkiye’nin bir ucundan öbürüne üç kez uçmuş

Darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz’ün serbest bırakıldıktan sonra tam üç kez Türkiye içinde uçakla seyahat ettiği belirtildi.

Akıncı Üssü’nde 16 Temmuz sabahı gözaltına alınanlar arasında olan Öksüz, savcılık sorgusunun ardından hakim Köksal Çelik tarafından ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılmış, savcının itirazı hakim Sönmez tarafından ‘tutuklamaya yönelik delil olmadığı’ gerekçesiyle reddedilmişti. Daha sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Öksüz’e ilişkin şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı. Son olarak Öksüz’ün Almanya’da görüldüğüne ilişkin haberler üzerine Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ “Her ihbarı değerlendiriyoruz. Bu da o ihbarlardan bir tanesi. Doğruluğu henüz teyit edilmiş değil”demişti.

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Ankara-Elazığ-İzmir

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, Öksüz darbe girişiminden üç gün sonra, aranmasına rağmen Ankara’dan İstanbul’a, 13 gün sonra Elazığ’dan Ankara’ya, ardından da İzmir’e uçabildi.

Bu bilginin kaynağı CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Öksüz’ün yanında Elazığ’dan Ankara’ya, Ankara’dan İzmir’e yaptığı iki uçuşta da Gurbet Demir isimli bir kişinin bulunduğunu açıkladı.

‘Bir el koruyor’

“Darbe girişiminin kara kutusu Adil Öksüz’ü başından beri özel olarak koruyan bir el var. O el, 2014’ten beri Adil Öksüz’ün Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri’nin yüksek düzeyde imamı olduğunu biliyor” diyen Tezcan, şöyle devam etti: “Darbe girişiminden sonra, Adil Öksüz, elini kolunu sallaya sallaya havaalanına gidiyor, Türk Hava Yolları’na ait uçaklarla uçabiliyor. Hiçbir suçu olmadığı halde üniversiteden ihraç edilenler havaalanlarında alıkonulup yurtdışına çıkarılmasına engel olunurken, Adil Öksüz 18 Temmuz’da bir kere, 31 Temmuz’da da 2 kere olmak üzere üç kez THY uçaklarıyla, hem de kendi adına düzenlenmiş biletlerle seyahat ediyor. Havaalanlarında hiç kimse ‘sen aranıyorsun, dur’ demiyor. ‘Gel arkadaş, sen kaçmıştın, kaybolmuştun, aranıyorsun’ demiyor.”

Öksüz’ün uçuşları

Öksüz, önce 18 Temmuz 2016’da, Ankara- Esenboğa Havalimanı’ndan İstanbul-Sabiha Gökçen Havalimanı’na TK 2983 sefer sayılı uçakla, 235 218 8533223 numaralı biletle uçuyor. Koltuk numarası 5/F.

Bu uçuştan 13 gün sonra yani 31 Temmuz’da bu sefer Adil Öksüz, Elazığ’dan, Ankara – Esenboğa’ya, Esenboğa’dan da İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na bağlantılı olarak iki uçuş yapıyor. İki uçuşta da hem bilet numaraları arka arkaya, hem de koltuk numaraları yan yana olan isim ise Gurbet Demir.

TK 7053 sefer sayılı uçakla Elazığ – Esenboğa uçuşunda Adil Öksüz’ün bilet numarası 235 218 946 0374, koltuk numarası 28- E, aynı uçuşta Gurbet Demir’ de var üstelik yan yana.

Aynı gün, aynı bilet numaralarıyla TK 7016 sefer sayılı uçakla Ankara’dan İzmir’e uçulurken Öksüz 17-D, Demir ise 17-C koltuğunda oturuyor.