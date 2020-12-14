Aranıyordu; cesedi mağarada bulundu: Cinayet ihtimali üzerinde duruluyor, eşi ve altı çocuğu gözaltında

Iğdır’da, iki gündür haber alınamayan kişinin cesedi bir mağarada bulundu.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre jandarma, Yaycı köyü yakınlarında bulunan aracın Taşlıca köyünde yaşayan 50 yaşındaki İbrahim Cantemur’a ait olduğunu tespit etti. Evine gidip ailesinden bilgi aldığı Cantemur’un, cumartesi gününden beri kayıp olduğu bilgisini aldı.

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Cantemur’un bulunması için başlatılan arama çalışmasında, telefonunun en son sinyal aldığı baz istasyonu çevresinde yoğunlaşıldı; dedektör köpekler de destek verdi.

Cinayet ihtimali üzerinde duran jandarma, köy yakınlarındaki bir mağarada yaptığı aramada, Cantemur’un cansız bedenine ulaştı.

İbrahim Cantemur’un eşi, beş oğlu ve kızı gözaltına alındı.

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Cantemur’un cesedi ise Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.