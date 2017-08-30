‘Aranan mahkeme bulunamıyor’: Demirtaş’ın dosyası iade edildi

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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gönderilen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki dosyayı usüle uygun tamamlanmadığı gerekçesiyle iade etti.

‘Terör örgütü kurma, yönetme’, ‘Örgüt propagandası’, ‘Suç ve suçluyu övme’ iddialarıyla geçen yıl 3 Kasım’da tutuklanan ve hakkında 142 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan HDP Eş Genel Başkanı Selehattin Demirtaş’ın yargılanmasına başlanamadı.

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Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde Diyarbakır’da çıkan Kobani olaylarında öldürülen Yasin Börü ve üç arkadaşının dosyasının Demirtaş davası ile birleştirilemeyeceğini belirterek, gerekçesini bölge adliye mahkemesine gönderdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, uyuşmazlık başvurusunun ‘Usulen tamamlanmadığını’ bildirerek dosyayı ilgili mahkemeye iade etti. Bölge adliye mahkemesi, ağır ceza mahkemesi üyelerinin imzasını taşıyan başvuruda sadece mahkeme başkanının imzasının bulunması gerektiğini belirterek, dosyayı iade ettiği belirtildi.

‘Yargılayacak mahkeme bulunamıyor’

Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, bu durumu Demirtaş’ı yargılayacak mahkemenin halen bulunamadığı için dosyanın mahkemeler arasında gidip gelmesi olarak yorumladı.

Avukat Karaman, “Müvekilimi yargılacak mahkeme ortada olmadığı için duruşma günü verilemiyor. Müvekilimin iki aydan fazla süredir dosyası üzerinde tutukluluk incelemesi yapılamıyor. Yani sayın Demirtaş iki aydan fazla süredir bir mahkemenin tutukluluk kararı olmadan cezaevinde tutuluyor” dedi.