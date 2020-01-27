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Yaramazlara biraz batar!

Aranan iki kişiden acı haber geldi: Depremde ölenlerin sayısı 41’e yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ’da, Sürsürü Mahallesi’nde yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki son kişinin de cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Böylece, merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e yükseldi.

Fotoğraf: DHA

24 Ocak’ta, saat 20:55’te meydana gelen deprem sonrasında 39 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi enkazdan kutarılmış, çalışmalar dünden beri Sürsürü Mahallesi’nde göçük altında kalan iki kişiyi çıkarmaya odaklanmıştı.

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AFAD’ın Twitter hesabı aracılığıyla Güllüoğlu’nun, “Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi enkazdaki tarama faaliyetimiz devam ediyor” mesajı retweet edildi.

Dilek Sitesi’nin enkazından çıkarılan cansız bedeninin 66 yaşındaki Türkan Kaplan’a (66) ait olduğu açıklandı. Yaklaşık bir saat önce de enkaz altındaki diğer kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklanmıştı.

Türkiye’nin dört bir yanından Elazığ’a giden yüzlerce arama-kurtarma ekibi üyesi vedalaşarak birbirinden ayrıldı.

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Elazığ’da 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Sürsürü Mahallesi’nde yıkılan Dilek apartmanının enkazından Sevim Cambaz’ın (50) cansız bedeni çıkartıldı. Ekipler, enkaz altında olduğu tespit edilen bir kişinin daha çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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