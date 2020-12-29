Aralıkta açlık sınırı 2 bin 590 liraya yükseldi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), aralık ayı için açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.
Konfederasyonun açıklamasına göre, dört kişilik ailenin açlık sınırı bir ayda 73 lira artarak 2 bin 590 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 238 lira artarak 8 bin 436 lira oldu.
Açlık sınırı, dengeli ve yeterli beslenebilmek için yapılması gereken gıda harcaması miktarını ifade ederken, yoksulluk sınırı kira, fatura, giyim vs. gibi kalemler eklenerek hesaplanıyor.
Yine, Türk-İş’e göre bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti kasıma göre 73 lira artarak 3 bin 147 liraya yükseldi.
Bir aylık mutfak enflasyonu yüzde 2.91, 12 aylık bazda ise yüzde 19.75 artış gösterdi.
Üç ayda açlık sınırının altına
Bu yıl uygulanan 2 bin 324 liralık asgari ücret, geçen mart ayında 2 bin 345 liraya yükselen açlık sınırının altında kalmıştı.
2021 yılı için belirlenen asgari ücret tutarı ise 2 bin 825 lira.