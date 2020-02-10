Aralıkta 19 milyar liralık teşvik belgesi verildi, Kalyon Enerji 4.5 milyar lira aldı

Aralık ayında 788 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ve sigorta primi desteklerini içeren 19.1 milyar lira yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi. İstanbul Havalimanı’nın inşası ve işletmesini üstlenen İGA’nın ortaklarından ve iktidara yakınlığıyla bilinen Kalyon grubuna da 4.46 milyar lira teşvik verildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan aralık ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listeye göre teşvik belgesi alan kurum ve kuruluşların sabit yatırımları 19.09 milyar lira, bu kapsamda ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı 986 milyon dolar olarak belirlendi. Teşvik belgeleri kapsamında 27 bin 103 kişilik istihdam öngörülüyor.

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Listeye göre, Kalyon Güneş Enerjisi Üretim AŞ’ye, Konya merkezli 4.46 milyar lira yatırım bedelli ve 1000 MW GES enerji üretim kapasiteli yatırım için, Anatolia Porselen Seramik AŞ’ye, İzmir’de 1.14 milyar lira bedelli ve 279 bin 577 ton/yıl kapasiteli seramik karo üretim yatırımı için teşvik belgesi verildi.

Liste kapsamında ayrıca, Tectone Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ’ye Mersin’de 350 milyon lira yatırım bedelli, 500 bin adet/yıl ev tipi çamaşır ve kurutma makinesi, 1 milyon adet/yıl buzdolabı ve dondurucu üretim kapasiteli yatırım için teşvik belgesi aldı.

Aralık 2019’da tamamlama vizeleri yapılan yatırım teşvik belgeleri listesine göre bu ayda tamamlama vizesi alan 277 kurum, kuruluş ve firmanın sabit yatırım tutarı 3.8 milyar lira, ithal edilen makine ve teçhizat tutarı 562 milyon dolar olarak kayda geçti. Bu kapsamda istihdam sayısı ise 12 bin 7 olarak belirlendi.

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Kasım 2019’da ise 616 kuruluşa 13.8 milyar lira yatırım tutarlı teşvik belgesi verilmişti.