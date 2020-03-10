Aralık dönemi itibarıyla ‘resmen’ işsiz sayısı 4 milyon 394 bine çıktı

Ülke genelinde işsizlik kasım, aralık ve ocak aylarını kapsayan Aralık 2020 döneminde yüzde 13.7’ye yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre söz konusu dönemde işsiz sayısı 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bine yükseldi.

Reklam

Genç nüfusta işsizlik arttı, istihdam azaldı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.5 puan artışla yüzde 25’e çıkarken, istihdam oranı ise 0.5 puan azalarak yüzde 31.9’a düştü.

Grafikler: TUİK

Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0.5 puanlık azalışla yüzde 42.5’e indi. Eğitim ya da istihdamda yer almayanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.5 puanlık artışla yüzde 25.4’e çıktı.

15-64 yaş grubunda işgücüne katılma oranı düştü

İşsizlik, 15-64 yaş grubunda bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.3 puan artışla yüzde 14’e yükseldi. Bu yaş grubunda istihdam oranı 0.6 puan azalışla yüzde 49.3’e, işgücüne katılma oranı ise 0.5 puan azalışla yüzde 57.3’e düştü.

Reklam

Tarım ve inşaatta istihdam edilenlerin sayısı azaldı

İstihdam edilenlerin sayısı 3 bin kişi artarak 27 milyon 658 bin kişiye çıkarken, istihdam oranı 0.7 puanlık azalışla yüzde 44.7’ye geriledi.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 225 bin, inşaat sektöründe 119 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 225 bin, hizmet sektöründe ise 122 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16.5’i tarım, yüzde 20.6’sı sanayi, yüzde 5.4’ü inşaat, yüzde 57.5’i de hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü 95 bin kişi artarak 32 milyon 52 bin kişiye çıkarken, işgücüne katılma oranı ise 0.6 puanlık azalışla yüzde 51.8 olarak gerçekleşti.

Kayıtdışı çalışanların oranı 1.1 azaldı

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.1 puan azalarak yüzde 32.3’e geriledi.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.8 puan azalarak yüzde 21.9’a düştü.