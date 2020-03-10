Diken

Yaramazlara biraz batar!

Aralık dönemi itibarıyla ‘resmen’ işsiz sayısı 4 milyon 394 bine çıktı

Ülke genelinde işsizlik kasım, aralık ve ocak aylarını kapsayan Aralık 2020 döneminde yüzde 13.7’ye yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre söz konusu dönemde işsiz sayısı 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bine yükseldi.

Reklam

Genç nüfusta işsizlik arttı, istihdam azaldı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.5 puan artışla yüzde 25’e çıkarken, istihdam oranı ise 0.5 puan azalarak yüzde 31.9’a düştü.

Grafikler: TUİK

Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0.5 puanlık azalışla yüzde 42.5’e indi. Eğitim ya da istihdamda yer almayanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.5 puanlık artışla yüzde 25.4’e çıktı.

15-64 yaş grubunda işgücüne katılma oranı düştü

İşsizlik, 15-64 yaş grubunda bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.3 puan artışla yüzde 14’e yükseldi. Bu yaş grubunda istihdam oranı 0.6 puan azalışla yüzde 49.3’e, işgücüne katılma oranı ise 0.5 puan azalışla yüzde 57.3’e düştü.

Reklam

Tarım ve inşaatta istihdam edilenlerin sayısı azaldı

İstihdam edilenlerin sayısı 3 bin kişi artarak 27 milyon 658 bin kişiye çıkarken, istihdam oranı 0.7 puanlık azalışla yüzde 44.7’ye geriledi.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 225 bin, inşaat sektöründe 119 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 225 bin, hizmet sektöründe ise 122 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16.5’i tarım, yüzde 20.6’sı sanayi, yüzde 5.4’ü inşaat, yüzde 57.5’i de hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü 95 bin kişi artarak 32 milyon 52 bin kişiye çıkarken, işgücüne katılma oranı ise 0.6 puanlık azalışla yüzde 51.8 olarak gerçekleşti.

Kayıtdışı çalışanların oranı 1.1 azaldı

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.1 puan azalarak yüzde 32.3’e geriledi.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.8 puan azalarak yüzde 21.9’a düştü.

İşsiz ordusuna bir yılda 327 bin kişi katıldı, işsizlik oranı yüzde 13.3

Albayrak: 2019 yılında işsizlik yüzde 12,9 olacak; hedeflerimizin ilerisindeyiz

İşsiz sayısı bir yılda 1 milyon arttı; genç işsizliği rekor seviyeye geldi

TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 8.55’e geriledi

Enflasyon yüzde 9.26’yla Temmuz 2017’den beri ilk kez tek haneye indi

İstanbul’da fiyatlar eylülde yüzde 1.11 arttı, yıllık artış yüzde 13.13

‘Merkez’ enflasyon tahminini yüzde 13.9’dan yüzde 12’ye çekti

SON HABERLER

Fenerbahçe’nin 8 Mart konuğu: Kaza geçirdim, ‘Yaşamaz’ dediler, pilot oldum

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin cinsiyet eşitliği için başlattığı dayanışma hareketi ‘HeForShe’ye Kasım 2018’de dahil olan Fenerbahçe Spor Kulübü, dün, ‘Nesiller Boyu Eşitlik: Sporda ve Sporla Kadınların ve Kız Çocuklarının Güçlenmesi’ başlıklı toplantıyla kutladı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü. Kaza sonucunda beli ve boynu kırılan, doktorların “Yaşamaz” dediği Avustralyalı eski kros kayakçısı Janine Shepherd, nasıl pilot olduğunu anlattı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...