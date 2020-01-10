Aralarında kız kaçırma nedeniyle husumet olan iki aile arasında kavga: İki ölü iki yaralı

Afyonkarahisar’ın Beyyazı beldesinde, kız kaçırma nedeniyle husumetli olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, iki kişi ağır yaralandı.

Bu sabah, iki aile, Örnek Mahallesi’nde yaşayan Abdullah Arslan’ın evinin önünde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Arslan ruhsatsız tabancasıyla Ömer Arslan, Yaşar Arslan, Hülya Arslan ile Hüseyin Altunkaya’yı vurarak yaraladı.

Reklam

Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Afyonkarahisar’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Yaşar ve Ömer Arslan, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Abdullah Arslan gözaltına alındı.



