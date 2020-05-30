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Yaramazlara biraz batar!

Aralarında kız kaçırma nedeniyle husumet olan aileler çatıştı: Beş ölü, dört yaralı

Erzurum’da, kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan çatışmada beş kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre bu sabah, Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi’nde, Yıldız ailesinin fertleri, geçen yıldan beri husumetli oldukları Güneş ailesinin bireylerini araziye hayvan gübresi dökmeye giderken takip etti. Yıldız ailesi silahlarla ateş edince Güneş ailesi karşılık verdi.

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Çatışmada Güneş ailesinden dört, Yıldız ailesinden bir kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin isimleri Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Baki Güneş, Sinan Güneş ve Sıracettin Yıldız olarak açıklandı.

Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Bir helikopterin destek verdiği güvenlik güçlerinin, yeni bir olayın yaşanmaması için önlem aldığı mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı.

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Olayın ardından kaçan, Yıldız ailesinden İ.Y,, ve B.Y.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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