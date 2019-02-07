Aralarına ‘Sarı Yelekliler’ girdi: Fransa, İtalya büyükelçisini geri çağırdı

Fransa, İtalyan siyasi liderlerinin ‘Sarı Yelekliler’le görüşmesinin ardından, İtalya’yı içişlerine karışıp provokasyon yapmakla suçlayıp Roma’daki büyükelçisini geri çağırdı.

Fotoğraf: Reuters

Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada İtalyan siyasetçilerin saldırılarının 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmüş en sert sözlü saldırı olduğu vurgulandı ve şunlar dile getirildi.

Reklam

“Fransa aylardır tekrarlanan asılsız saldırıların ve ölçüsüz açıklamaların hedefi haline gelmiştir. İtalya’nın bu saldırılarının benzeri 2. Dünya Savaşı’ndan beri görülmemiştir. Anlaşmazlık ayrı bir şey, fakat ilişkileri seçime yönelik amaçlar için kullanmak ayrı bir şey. Tüm bu eylemler İtalyan hükümetinin Fransa’ya yönelik niyetleriyle ilgili ciddi soru işaretleri yaratıyor.”

İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, çarşamba günü ‘Sarı Yelekliler’ hareketinin önemli isimleriyle görüşmüş ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a karşı gösterileri desteklediğini dile getirmişti.

Reklam

‘Sarı Yelekliler’, Fransa’da Macron karşıtı gösterilerin başını çekmişti.

İtalyan hükümetinin popülist başbakan yardımcıları Matteo Salvini (Birlik Partisi) ve Luigi Di Maio (Beş Yıldız Hareketi) Macron’u sık sık eleştiriyordu.