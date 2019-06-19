Araklı’daki selde ölü sayısı yediye çıktı, üç kayıp aranıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon’un Araklı ilçesindeki selde hayatını kaybedenlerin sayısının yediye yükseldiğini açıkladı. Kayıp üç kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Araklı’da kayıpların cenazelerine ulaşılıyor. Fotoğraf: DHA

Selde kaybolan kişilerden ikisinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı yediye yükseldi.



Kimliği belirlenenler şöyle: Araklı Belediyesi işçisi Ali Abdullah Osmanoğlu, Çamlıktepe köyü imamı Soner Özbay, Trabzon belediyesi personeli Baki Turhan, DSİ personeli Hasan Çakar ve Mehmet Cevahir.

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Trabzon belediyesi çalışanları Erdoğan Uzun, Ali Kemal Coşkuner ile Mahmut Köseoğlu, Halim Köse ve Cengiz Cevahir aranıyordu. Kimliği yeni belirlenenlerden hangilerinin bu kişiler olduğu henüz açıklanmadı.

Beytullah Bozali, Yusuf Kuloğlu, Havva Memişoğlu ve Kemalettin Aydın da yaralı olarak kurtarıldı.

Bakan Pakdemirli, ayrıca şu bilgiyi verdi: “İlk tespitlere göre 8 köy, 150 dekarlık fındık ve çay alanında hasar ve 9 büyükbaşın telef olduğu bilgisine ulaştık ama tabii ki ilerleyen gün ve saatlerde bu bilginin daha güncel bir haline ulaşacağımızı umuyorum.”