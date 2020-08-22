Araçtan düşüp ölen kadının eşi gözaltında: Tartışma sonucu atladığı iddia edildi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde hareket halindeki otomobilden düşen kadın, başka bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi; eşi gözaltına alındı.
Umurbey Mahallesi Karşıyaka Caddesi’nde H.C.’nin kullandığı otomobildeki 36 yaşındaki dört çocuk annesi Emir C., hareket halindeki araçtan düştü.
Yoldan geçen başka bir minibüsün çarptığı kadın, Ödemiş Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Kadının çocuklarının da bulunduğu otomobilde eşiyle tartıştığı, otomobilin kapısını açarak atladığı iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında kadının eşi gözaltına alındı.