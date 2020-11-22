Araçta yapılan aramada iki deniz canlısı fosili bulundu: 4 milyon lira değerinde

Çanakkale’de polis ekipleri, milyonlarca yıl öncesine ait, piyasa değeri 4 milyon lira olduğu belirtilen iki deniz canlısı fosili ele geçirdi.

Fotoğraf: DHA

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu K.T.’nin kullandığı aracı Lapseki-Çanakkale yolu üzerinde durdurdu.

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Araçta yapılan aramada iki adet taşlaşmış deniz canlısı fosili bulundu. Ruhsatsız silahın da ele geçirilidiği aracın sürücüsü K.T. ile yanındaki M.A. gözaltına alındı.

Haklarında 2863 sayılı ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçundan işlem yapılan iki şüpheli sonra serbest bırakıldı.