Diken

Yaramazlara biraz batar!

Araçta uyuşturucu kullanırken videosu çıkan AKP’li Ayvatoğlu’na gözaltı

AKP’de aktif görevde bulunan Kürşat Ayvatoğlu, araç içinde uyuşturucu kullandığına dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün Twitter’daki yazılı açıklamasında, görüntülerin paylaşılması üzerine kişinin gözaltına alındığını, hakkında adli tahkikat başlatıldığını kaydetti.

Reklam

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ayvatoğlu’nun kendisinin danışmanı ya da özel kalem müdürü olmadığını belirtti.

Dağ, yaklaşık bir yıldır AKP’de genel merkez büro personeli olarak çalışan Ayvatoğlu’nun işten çıkarıldığını kaydetti.

SON HABERLER

Okul duvarındaki beş satırlık yazı

Özür dilemenin ayıp olmadığını da babamdan öğrendim ben, hem de tavsiyeyle değil, bizzat şahit olarak. Özür dilemek ayıplanacak bir şey değil, meziyetti medeni bir insan için.

İstanbul Sözleşmesi’nin ‘yük’ü

Eğer bir yük varsa ortada, budur işte. Kendi ölmüşlerinden dahi utanmadan, bu riya üzerine oturttuğu kendi ikbali için hâlâ “Örfümüz… kültürümüz…” diyebilenlere karşı o dünyayı belki de zıplayarak yerinden oynatacaklar için sessizliği bozma iradesi.