Araçta uyuşturucu kullanırken videosu çıkan AKP’li Ayvatoğlu’na gözaltı

AKP’de aktif görevde bulunan Kürşat Ayvatoğlu, araç içinde uyuşturucu kullandığına dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün Twitter’daki yazılı açıklamasında, görüntülerin paylaşılması üzerine kişinin gözaltına alındığını, hakkında adli tahkikat başlatıldığını kaydetti.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ayvatoğlu’nun kendisinin danışmanı ya da özel kalem müdürü olmadığını belirtti.
Dağ, yaklaşık bir yıldır AKP’de genel merkez büro personeli olarak çalışan Ayvatoğlu’nun işten çıkarıldığını kaydetti.