Araçta mahsur kalan baba-oğul, arkadaşlarının 12 saat yürüyüp yardım istemesi sayesinde kurtarıldı

Avustralya’nın Queensland eyaletinde, araçlarının içinde, sel sularının bastığı yolda mahsur kalan bir adam ve 10 yaşındaki oğlu, yanlarındaki üç kişinin 12 saat yürüyerek yardım istemesi sayesinde kurtarıldı.

Fotoğraf: BBC

Pazar günü eyaletin kuzeybatısında mahsur kalan beş kişi geceyi araçta geçirdi. Cep telefonları çekmedi. Sabah olduğunda üç kişi, en yakındaki yerleşim birimi Mount Isa’ya gidip yardım istemek için yola çıktı.

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50 kilometredeki uzaklıktaki Mount Isa’ya 12 saatlik yürüyüş sonunda ulaşıp en yakın polis merkezinden yardım istediler.

Düzenlenen kurtarma operasyonunda baba ve oğlu bulundukları yerden helikopterle alındı. Arama-kurtarma ekibi ulaştığında ikili aracın üstüne çıkmış oturuyordu.

Mount Isa Havalimanı’na götürüldükten sonra kontrol için hastaneye kaldırılan ikilinin ve saatlerce yürüyen arkadaşlarının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.