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Yaramazlara biraz batar!

Araçta bulunan bomba düzeneği ile ilgili gözaltına alınan 11 kişiden ikisi tutuklandı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde 20 kilo C4 patlayıcı taşıyan ve eylemde kullanılacağı öne sürülen bombalı araç ile ilgili adliyeye sevk edilen 11 kişiden ikisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fotoğraflar: DHA

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Ocak’ta Şanlıurfa- Adıyaman karayolunun 50’nci kilometresinde durdurulan otomobilde, 20 kilo C4 plastik patlayıcı ve elektronik düzenekler bulundu. Bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde araç imha edildi. Araç sürücüsü M.M. ile irtibatlı olduğu belirtilen üçü kadın 10 kişi gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 kişi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden dokuzu, savcılık tarafından salıverildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden F. A. ile araç sürücüsü M.M., ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak’ suçlarından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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