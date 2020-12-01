Araçla yayaların arasına daldı: İki ölü, 15 yaralı

Almanya’nın Trier kentinde, bir saldırganın aracını yayaların üzerine sürmesi sonucunda iki kişi hayatını kaybetti, en az 15 kişi yaralandı. Ölenler arasında bir kız çocuğu da var.

Fotoğraf: Reuters

Polis, yayalara ayrılan yola dalan aracın 51 yaşındaki sürücüsünün tutuklandığını, bu kişinin Almanya vatandaşı olduğunu açıkladı.

Reklam

Saldırganın neden böyle bir saldırı düzenlediği konusunda henüz bilgi olmadığı belirtilirken kent halkından bölgeden uzak durmaları istendi.

Belediye Başkanı Wolfram Leibe, yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğunu söylerken bir görgü tanığı, “Koyu gri bir Rangerover hızla insanların arasına daldı. Bazılarının havaya uçtuğunu gördüm” dedi.

Havadan helikopterle güvenliğin sağlandığı bölge kordon altına alındı.