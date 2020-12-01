Diken

Yaramazlara biraz batar!

Araçla yayaların arasına daldı: İki ölü, 15 yaralı

Almanya’nın Trier kentinde, bir saldırganın aracını yayaların üzerine sürmesi sonucunda iki kişi hayatını kaybetti, en az 15 kişi yaralandı. Ölenler arasında bir kız çocuğu da var.

Fotoğraf: Reuters

Polis, yayalara ayrılan yola dalan aracın 51 yaşındaki sürücüsünün tutuklandığını, bu kişinin Almanya vatandaşı olduğunu açıkladı.

Reklam

Saldırganın neden böyle bir saldırı düzenlediği konusunda henüz bilgi olmadığı belirtilirken kent halkından bölgeden uzak durmaları istendi.

Belediye Başkanı Wolfram Leibe, yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğunu söylerken bir görgü tanığı, “Koyu gri bir Rangerover hızla insanların arasına daldı. Bazılarının havaya uçtuğunu gördüm” dedi.

Havadan helikopterle güvenliğin sağlandığı bölge kordon altına alındı.

Reklam

SON HABERLER

İçişleri’nden ‘kısıtlama’ genelgesi

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği ‘sokağa çıkma kısıtlamaları’ konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00’den pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti.

Kamuda mesai saatlerine düzenleme

Kamu çalışanlarının mesai saatlerinin 2 Aralık’tan itibaren 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

39 ilde ‘FETÖ’ operasyonu: 63 gözaltı

İzmir merkezli 39 ilde, ‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 70’i muvazzaf 82 şüpheliden 63’ü gözaltına alındı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...