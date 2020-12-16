Aracıyla tekneye çarpan adam: 2020 yılından kurtulmak istiyorum

Sinop’ta kontrolden çıktıktan sonra balıkçı kayığına çarpan ve takla atan aracın sürücüsü Necdet Dikmen (55), “Bu 2020 yılı bize iyi gelmedi. 2020 yılından kurtulmak istiyorum” dedi.

Fotoğraflar: DHA

Kaza, önceki gün kent merkezindeki mendirek alanında yaşandı.

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Necdet Dikmen yönetimindeki 57 DU 224 plakalı hafif ticari aracının kontrolünü yitirmesi sonucu mendirekten düşerek kıyıda duran balıkçı kayığına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ters dönen araç, denize düşmekten son anda kurtuldu. Sürücü Dikmen, kendi imkanıyla aracından çıkarak kıyıya ulaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşmemesi için halata bağladığı aracı, daha sonra çağrılan vinçle, bulunduğu yerden çıkardı.

Sinop’ta 30 yıldır balıkçılık yaptığını söyleyen sürücü Dikmen, kaza anını şöyle anlattı: “Manevra esnasında ileri geri yapıyordum. Geri vitese taktığımı sanıyordum. Oysa ileri vitesi takmışım. Daha sonra araç denize doğru düştü. Biraz korktum ancak bagajdan çıkmayı başardım. Bu 2020 yılından kurtulmak istiyorum. Başımıza çok kötü şeyler geldi. Salgınlar, hastalıklar, ölümler çoğaldı”.