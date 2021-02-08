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Yaramazlara biraz batar!

Aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Konya’da, aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre 42 SD 708 plakalı aracıyla merkez Meram ilçesi Karakurt Caddesi’nde ilerleyen Kamil Başaralı (46), henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli ya da şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

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112 Acil Servis ekipleri, boynundan vurulan Başaralı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çok sayıda boş kovan buldu.  

Buzdolabı tamirciliği ve hurdacılık yaptığı öğrenilen Başaralı’nın cesedi, incelemenin ardından morga gönderildi.

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Görgü tanığı Ömer Ö., silah sesleri duyduktan sonra dükkanından dışarı çıktığını, polis ve sağlık ekiplerine haber verdiğini söyledi.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasını için çalışma başlattı.

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