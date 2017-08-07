Aracını köpeklerin üzerine sürüp birini öldüren sürücü serbest bırakıldı

Antalya’da, kullandığı aracı yol kenarında bekleyen köpeklerin üstüne süren, birisinin başının üzerinden geçerek öldürüp kaçan sürücü E.K. serbest bırakıldı.

Kepez’de güvenlik kameralarına yansıyan olay, 17 Temmuz’da meydana geldi. Görüntülerde, Yükseliş Mahallesi’nden geçen sürücünün aracını yolun kenarında bekleyen köpeklerin üstüne sürdüğü fark ediliyordu.

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Köpeklerden biri kurtulmuş diğeri ise başı ezilerek ölmüştü. Cinayeti andıran olayın ardından çevredeki diğer köpeklerin yerde can çekişen köpeğin başında toplanması da kameralara yansımıştı.

‘Trafik güvenliğini bozmaktan’

Şikayetin ardından sürücü E.K. gözaltına alındı.

17 Temmuz günü saat 12.00 sıralarında seyir halindeyken yolun sağında bulunan köpeklerin aracına koşarak havladıklarını söyleyen E.K, köpeklerden birinin ayağının üzerinden geçtiğini zannettiğini, yaklaşık 50 metre ileride durduğunu, olay yerinde beş altı köpek olduğunu ve tekrar geri dönemediğini iddia etti.

Herhangi bir kastının olmadığını öne süren E.K.’ya sadece trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapıldı, ardından da serbest bırakıldı.