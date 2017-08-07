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Aracını köpeklerin üzerine kasıtlı süren sürücü ‘pişmanmış’

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Antalya’da aracını yol kenarında bekleyen köpeklerin üstüne süren, birisinin başının üzerinden geçerek öldürüp kaçan Erhan Kozan, pişman olduğunu öne sürdü.

Fotoğraflar: DHA

Hakkında sadece trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapılan 39 yaşındaki Kozan, görüntülerde aracını köpeklerin üstüne bilerek sürdüğü net görülmesine rağmen, “İstenmeyen bir olaydı. Vicdan azabım bana yeter. Çoluk çocuğumun yüzüne bakamaz oldum. Ben de pişmanım diyorum ama kimi inandırabilirim?” dedi.

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Kozan şöyle devam etti: “Kanunun bana verebileceği ceza nedir ki? Allah katında bundan daha büyük bir günah olamaz. Ben de pişmanım. Konuşacak başka bir şey yok. Polise ifademi verdim. Dikkatsiz bir sürücü olarak cezamı çekmeye hazırım. Kanunun vereceği cezanın ne önemi var? Yaşayan bir yaratık, bu karınca da olabilir, benim yüzümden öldü. Affım için Allah’a yalvarıyorum.”

Herhangi bir kastının olmadığını öne süren E.K.’ya sadece trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapıldı, ardından da serbest bırakıldı.

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