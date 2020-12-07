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Yaramazlara biraz batar!

Aracında radar tespit cihazı bulunduran sürücü gözaltına alındı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde otomobilinde radar tespit cihazı bulunduran sürücü gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Bölge Trafik Amirliği ekipleri, durumundan şüphelenilen O.F.E’nin (30) kullandığı kiralık otomobili, Çetibeli Mahallesi’ndeki kontrol noktasında durdurdu.

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Araçta kurulu radar tespit cihazı bulundu.

Gözaltına alınan sürücüye 3 bin 728 lira trafik cezası kesildi.

Polis merkezine götürülen O.F.E, işlemlerinin ardından ‘Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen yasak cihazları araçta bulundurmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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