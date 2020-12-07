Aracında radar tespit cihazı bulunduran sürücü gözaltına alındı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde otomobilinde radar tespit cihazı bulunduran sürücü gözaltına alındı.
AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Bölge Trafik Amirliği ekipleri, durumundan şüphelenilen O.F.E’nin (30) kullandığı kiralık otomobili, Çetibeli Mahallesi’ndeki kontrol noktasında durdurdu.
Araçta kurulu radar tespit cihazı bulundu.
Gözaltına alınan sürücüye 3 bin 728 lira trafik cezası kesildi.
Polis merkezine götürülen O.F.E, işlemlerinin ardından ‘Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen yasak cihazları araçta bulundurmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.