Aracına tükürdüğü iddiasıyla dokuz yaşındaki çocuğu darp etti

Konya’da bir sürücü, kendi aracına tükürdüğünü öne sürdüğü dokuz yaşındaki çocuğu darp etti.

Selçuklu ilçesinde yaşayan dokuz yaşındaki M.A.D., arkadaşlarıyla oturduğu sitenin önünde bisiklete binmeye başladı. Bu sırada, yoldan geçen aracın sürücüsünün çocukları sıkıştırdığı, bunun üzerine M.A.D.’nin araca doğru tükürdüğü öne sürüldü.

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Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, kimliği belirsiz sürücü, çocukları takip etti. Daha sonra aracından inerek M.A.D.’ye tekme-tokat saldırmaya başladı. Çocuk yere düştü, sürücü de tekme atıp kaçtı.

Ailenin şikayetçi olduğu sürücü polis tarafından aranıyor.