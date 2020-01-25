Aracın arkasına vurarak öldürdükleri domuzu bağladılar, para cezası aldılar

Türk Hava Yolları’ndan (THY) Elazığ’da dün meydana gelen deprem sonrasında kente Ankara’dan iki, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan bir ve İstanbul Havalimanı’ndan hem Malatya hem Elazığ’a birer ek sefer düzenlendiği açıklandı. Pegasus Havayolları da Elazığ uçuşu olan yolculara ücretsiz iptal ve değişiklik hakkı sundu.