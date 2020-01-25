Aracın arkasına vurarak öldürdükleri domuzu bağladılar, para cezası aldılar

Bartın’ın Kozcağız beldesinde, tüfekle vurularak öldürülen yaban domuzunu aracın arkasına bağlayan iki kişi hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce idari işlem başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Kozcağız Beldesinde meydana geldi. Kozcağız kırsalında tüfekle vurulan domuzu aracın arkasına iple bağlayan iki kişi beldeye geldi. Durumu görenler jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri iki kişiyi karakola götürürken, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine verdi. Ekipler, iki kişi hakkında ‘Hayvanları Koruma Kanunu ve Kara avcılığına muhalefet’ suçundan idari işlem başlatırken, para cezası uygulanacağı öğrenildi.
Ekipler, daha sonra aracın arkasına bağlanan domuzu alarak, toprağa gömdü.