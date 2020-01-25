Diken

Yaramazlara biraz batar!

Aracın arkasına vurarak öldürdükleri domuzu bağladılar, para cezası aldılar

Bartın’ın Kozcağız beldesinde, tüfekle vurularak öldürülen yaban domuzunu aracın arkasına bağlayan iki kişi hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce idari işlem başlatıldı. 

Fotoğraf: DHA

Olay, akşam saatlerinde Kozcağız Beldesinde meydana geldi. Kozcağız kırsalında tüfekle vurulan domuzu aracın arkasına iple bağlayan iki kişi beldeye geldi. Durumu görenler jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri iki kişiyi karakola götürürken, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine verdi. Ekipler, iki kişi hakkında ‘Hayvanları Koruma Kanunu ve Kara avcılığına muhalefet’ suçundan idari işlem başlatırken, para cezası uygulanacağı öğrenildi. 

Reklam

Ekipler, daha sonra aracın arkasına bağlanan domuzu alarak, toprağa gömdü. 

SON HABERLER

THY’den Elazığ ve Malatya’ya ‘150 lira sabit ücret’ tarifesiyle ek seferler

Türk Hava Yolları’ndan (THY) Elazığ’da dün meydana gelen deprem sonrasında kente Ankara’dan iki, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan bir ve İstanbul Havalimanı’ndan hem Malatya hem Elazığ’a birer ek sefer düzenlendiği açıklandı. Pegasus Havayolları da Elazığ uçuşu olan yolculara ücretsiz iptal ve değişiklik hakkı sundu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...