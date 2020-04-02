Araç satışlarında toparlanma, salgının başladığı martta durma noktasında

Otomobil ve hafif ticari araç satışları mart ayında geçen yıla göre sadece yüzde 1.6 artarak, pazarda eylül ayından bu yana süregelen toparlanmanın mart ayında Türkiye’ye de yayılan yeni tip corona virüsü salgınıyla birlikte durduğunu gösterdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) yayınladığı mart verilerine göre, toplam pazar 50 bin 8 adet oldu. Otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 3.3 artarak 39 bin 887 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 4.5 azalarak 10 bin 121 adete indi.

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Türkiye araç pazarı 2018 kur krizinin ardından hızla daralmıştı. Geçen yıl başlayan faiz indirimleri ise dip yapan pazarın eylül ayından itibaren toparlanmasını sağladı. Satışlar kriz boyunca ertelenen talebin pazara yansımasıyla her ay neredeyse kesintisiz artış kaydetse de 11 Mart’ta açıklanan ilk ‘corona’ vakasının ardından başlayan seyahat kısıtlamaları nedeniyle satışlarda keskin düşüş öngörülüyordu.

Pazarın ilk çeyreğine bakıldığında ocak ve şubat aylarındaki yüzde 90’a yakın büyümenin katkısıyla satışlar yüzde 40.6 artmış oldu. Otomobil pazarı ilk çeyrekte yüzde 44.8 artarak 99 bin 630 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 26 ile daha hafif bir büyüme kaydederek 24 bin 773 adet oldu.

Salgın nedeniyle dünyanın en büyük araç üreticileri ve Türkiye’deki üreticiler tedarik zincirlerindeki aksama nedeniyle üretimlerini askıya aldı. Avrupa’nın başlıca araç üreticilerinden Türkiye’deki neredeyse her fabrika üretimi durdurdu. Corona salgınına karşı alınan önlemlerin ne kadar uzun süreceği tahmin edilemediği için şirketler yıl sonu pazar tahmini yapmakta zorlanıyorlar.

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ODD son olarak geçen ay 575 bin-625 bin adet aralığında toplam araç pazarı tahmininde bulundu. Bugün yayınlanan bültende pazar tahmini yer almadı.