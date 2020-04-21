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Yaramazlara biraz batar!

Araç satışları Avrupa’da yüzde 50’nin üstünde azaldı

Mart ayında Avrupa’nın önde gelen pazarlarında araç satışları corona virüsü krizi nedeniyle yüzde 50’den fazla düşüş gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Britanya, Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması ülkeleri ve Avrupa Birliği’nde yeni araç kayıtları yüzde 51.8’lik düşüşle 853 bin 77 adede geriledi

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En yüksek düşüş yüzde 85.4 ile İtalya’da görülürken, onu yüzde 72.2 ile Fransa, yüzde 69.3 ile İspanya ve yüzde 37.7 ile Almanya izledi.

Volkswagen’in mart ayı satışları yüzde 43.6 azalırken, Renault’da bu oran yüzde 63.7, PSA’de yüzde 66.9 oldu.

Volkswagen, ilk çeyrekte karının yüzde 81 azalmasının ardından 2020 yılı için öngörü raporunu iptal ettiğini duyurmuştu.

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