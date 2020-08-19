Araç kullanırken at yarışı oynadığı öne sürülen taksi şoförü yakalandı

İstanbul’da, trafikte araç kullanırken at yarışı oynadığı öne sürülen ticari taksi şoförü yakalandı.
AA’nın haberine göre bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri inceleyen ekipler, şoför M.S’yi yakaladı.
M.S’ye saygısız araç kullanmak ve belediye ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımaktan 1360 lira ceza uygulanırken araç trafikten men edildi. Sürücü belgesi geçici süreyle iptal edildi.
Gözaltına alınan şüpheli, adli işlem yapılmak üzere Bahçelievler Polis Merkezi’ne teslim edildi.