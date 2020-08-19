Diken

Yaramazlara biraz batar!

Araç kullanırken at yarışı oynadığı öne sürülen taksi şoförü yakalandı

İstanbul’da, trafikte araç kullanırken at yarışı oynadığı öne sürülen ticari taksi şoförü yakalandı.

Fotoğraf: AA (temsili)

AA’nın haberine göre bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri inceleyen ekipler, şoför M.S’yi yakaladı.

Reklam

M.S’ye saygısız araç kullanmak ve belediye ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımaktan 1360 lira ceza uygulanırken araç trafikten men edildi. Sürücü belgesi geçici süreyle iptal edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, adli işlem yapılmak üzere Bahçelievler Polis Merkezi’ne teslim edildi.

SON HABERLER

İstismara uğrayıp intihar girişiminde bulundu; hastanede hayatını kaybetti: ‘Türkiye sessiz kalıyor’

Batman’ın Beşiri ilçesinde uzman çavuş Musa Orhan (24) tarafından 20 gün boyunca alıkonup cinsel istismara maruz kalan ve sonrasında intihar girişiminde bulunan 18 yaşındaki İ.E. tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. İ.E.’nin babası Fuat E., “Kendimden, Türkiye Cumhuriyeti’nden utanıyorum. Türkiye sessiz kalıyor. Beni hiçbir Allah’ın kulu sormadı. Binlerce mağdur var. Böyle olayların üstü örtülmesin. Adalet istiyorum” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...